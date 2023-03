Le recenti prestazioni messe in mostra da Hakan Calhanoglu con l'Inter sul prestigioso palcoscenico della Champions League non sono passate ovviamente inosservate in Turchia, da dove arrivano parole di elogio da parte di Mehmet Büyükekşi, il presidente della Federcalcio turca (TFF): "Il nostro capitano è stato scelto come migliore giocatore in campo dalla UEFA in entrambe le partite tra Inter e Porto di Champions League. Mi congratulo con tutti i nostri giocatori della nazionale, in particolare con il nostro capitano Hakan, e auguro loro un successo continuo. Confidiamo e crediamo nella nostra nazionale e nel nostro allenatore".