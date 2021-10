Busquets: “Un onore giocare contro una squadra così forte come l’italia”

Domani sera San Siro sarà teatro dello spettacolo tra nazionali dal considerevole spessore tecnico

Domani sera a San Siro va in scena la semifinale di Nations League tra Italia e Spagna. Del match ne ha parlato in conferenza stampa l'esperto centrocampista del Barcellona Sergio Busquets, soffermandosi sullo stato di salute della truppa di Roberto Mancini dopo averla affrontata in una semifinale parecchio tirata, decisa solamente dalla lotteria dei calci di rigore, all'Europeo: "Ci si poteva aspettare questa crescita dell'Italia perché ha tanti grandi giocatori con tanta esperienza. Hanno meritato di vincere l'Europeo, sono andati avanti con questa dinamica e sono sicuro che una volta assimilati i concetti di gioco si possa avere del successo. Per me è un onore giocare contro una squadra così forte".