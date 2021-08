Burdisso: “Moratti credeva nell’Inter, voleva continuare la dinastia”

L'ex difensore nerazzurro: "Quando ho saputo di mia figlia, mi disse che non era il tempo di pensare al calcio. Era interessato a me e a lei"

Tra i vari protagonisti dello speciale di Dazn 'Simpatico', dedicato a Massimo Moratti, c'è anche l'ex difensore dell'Inter Nicolas Burdisso, oggi dt della Fiorentina. Un altro giocatore che con l'ex presidente nerazzurro vanterà sempre un rapporto speciale, in particolare per un episodio che ha commosso il mondo del calcio: "Quando mi hanno dato la notizia che mia figlia era malata ed era in Argentina mentre io ero in Italia, la prima cosa che ho pensato è stata di andare là. Moratti mi ha detto che non era il tempo di pensare al calcio. Era interessato a me e mia figlia. Non faceva compromessi, credeva nella società e in questa metodologia di lavoro, ma soprattutto c'era una tifoseria e la gente che voleva molto bene al suo presidente. Allo stadio c'era lo striscione InnaMoratti. Quando arrivavi c'era la statua di suo papà e credo che il suo sogno fosse continuare la dinastia. C'è riuscito. Lui gestiva una società grandissima come un ragazzo sognatore. Penso questa sia stata la sua forza, vivere certe cose come un ragazzo, un bambino. Si innamorava dei calciatori, ricordo la vicinanza con Adriano, Zanetti, Recoba".