Buone notizie quelle rese note da Sportmediaset in merito ad Alberto Zaccheroni. L'ex allenatore, tra le altre dell'Inter, era stato ricoverato all'ospedale di Cesena, in sala rianimazione, dopo la caduta rimediata in casa lo scorso 10 febbraio. Pur restando in prognosi riservata, le condizioni del tecnico sono migliorate ed è stato trasferito dalla rianimazione dell'ospedale Bufalini al reparto di riabilitazione del Marconi di Cesenatico.