Bulgaria, ferito da un petardo il medico che salvò Eriksen a Copenaghen

L'episodio è avvenuto nel match tra Ludogorets e CSKA Sofia: con Valentin Velikov ferite altre due persone

Disavventura per Valentin Velikov, il medico bulgaro che salvò Christian Eriksen colto da malore durante la partita contro la Finlandia agli Europei. Velikov, tesserato per il Ludogorets, è rimasto ferito a una coscia a causa di un petardo lanciato in campo dai tifosi del CSKA Sofia. Con lui, ferite altre due persone. Il club ha rilasciato una nota in merito: "A causa del lancio di petardi e pezzi taglienti di cemento contro la panchina del Ludogorets, i tre sono rimasti feriti ed è una fortuna che l'incidente si sia concluso senza gravi conseguenze per la salute e la vita dei tre". Il CSKA Sofia è stato multato pesantemente e condannato a disputare un match a porte chiuse dalla Federcalcio bulgara.