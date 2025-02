"Io Conte lo conosco come le mie tasche. In conferenza lo pressavano per il mancato arrivo di qualcuno. E' impossibile che Conte si goda il viaggio. Sa perfettamente che l'obiettivo deve andarlo a prendere". A dirlo è Gigi Buffon, nel suo intervento a La Domenica Sportiva.

"Vuole rasserenare la gente intorno, sta cercando di predicare calma perché Napoli diventa complicata da gestire come città - dice ancora Buffon -. Andare a fare uno spalla a spalla con una sua squadra nelle ultime gare è dura per tutti. Lui ha una chiarezza tattica micidiale. Il giocatore sa perfettamente quello che deve fare e ha la capacità di convogliare energie e risorse di tutto l'ambiente. Tutti remano nella stessa direzione. In situazioni simili è insidioso averlo contro".

Buffon parla anche degli attaccanti che più lo hanno messo in difficoltà in carriera. "I primi anni Vieri, appena mi vedeva mi faceva gol. Era scritto. Nel tempo Ronaldo e Cristiano Ronaldo. Poi Messi o Neymar non erano inferiori ma non avevano quella ferocia che magari aveva Cristiano nell'essere bomber".