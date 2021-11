Buffon: “Non vedo i giocatori della Juve inferiori a quelli dell’Inter”

Il portiere del Parma: "Chiellini e Bonucci andrebbero clonati. Poi bisogna vedere se insieme fanno squadra"

Intervistato da Sky Sport dopo la partita che il suo Parma ha pareggiato a Como, Gigi Buffon si è soffermato anche sul momento di crisi della Juventus: "La parabola discendente era già evidente, però è anche vero che con l'arrivo di un tecnico come Allegri si pensava riuscisse a trovare la quadra giusta. Se devo prendere individualmente i giocatori della Juve sono tra i primi due-tre del campionato, non li vedo inferiori a quelli di Milan, Inter o Napoli, bisogna vedere se insieme riescono a fare squadra e gruppo. Io penso che gente come Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci andrebbe clonata, ne ho incontrati pochi come loro. Tutti i cicli finiscono e per far ripartire qualcosa di vincente ci vuole tempo. La Juve in questi nove anni ha fatto qualcosa di clamoroso, era impensabile che continuasse così per 20 anni. Bisogna ricostruire la base, Federico Chiesa ad esempio è uno di quei giocatori che può diventare un simbolo ma ce ne sono anche altri, ripeto serve tempo".