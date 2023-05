Gianlugi Buffon, portiere del Parma, parlando in zona mista a margine della sua presenza alla 'Milano Football Week' si è soffermato anche sull'Euroderby e sui suoi protagonisti tra i pali: "Milan e Inter sui portieri sono copertissime, hanno due portieri straordinari. Maignan lo abbiamo conosciuto lo scorso anno, Onana una rivelazione".

Ritorno di Leao può bastare per annullare il gap?

"Dal punto di vista tecnico no, ma da quello mentale sì può fare molto anche per i compagni, quando sai di poter contare su un giocatore straordinario tutti entrano in campo con più fiducia sapendo anche di avere più armi per far male. E in più condizioni anche l'Inter".