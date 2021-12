Budel: “Per lo scudetto sono tutte lì, Inter tornata in corsa con prepotenza”

L'opinione: "Finora il Napoli ha dimostrato qualcosa in più, anche il Milan sta facendo un campionato molto sopra le aspettative"

Nel corso di 'Radio Goal' su "Kiss Kiss Napoli", è intervenuto Alessandro Budel, attualmente commentatore tecnico di Dazn ed ex calciatore, parlando degli equilibri in testa al campionato di Serie A: "Le candidate che si giocano lo scudetto? Finora il Napoli ha dimostrato qualcosa in più, anche il Milan sta facendo un campionato molto sopra le aspettative. L’Inter è tornata prepotentemente in corsa. Sono più o meno tutte lì. Ovviamente i due punti persi col Sassuolo sono un passo falso per il Napoli, sono quelle partite che devi cercare di vincere a tutti i costi".