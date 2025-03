Intervistato da OA Sport, Luca Bucci, ex portiere del Parma, parla dell'attuale tecnico ducale Cristian Chivu, chiamato a trainare i gialloblu verso la salvezza: "L’esperienza si acquisisce solo con il tempo. Se la società ha puntato su di lui, significa che ha visto una figura in grado di dare una mano alla squadra a risollevarsi. A prescindere dal fatto che non ha mai allenato in Serie A, Chivu ha dimostrato di avere delle qualità".

Bucci ricorda il passato in nerazzurro del rumeno: "Già con la Primavera dell’Inter era riuscito a dare un’impronta ben precisa, con le sue squadre che erano preparate ed organizzate. Mi auguro che il Parma riesca a salvarsi con lui”.