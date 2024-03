Cristian Bucchi, ex allenatore dell'Ascoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo parlando anche della questione Francesco Acerbi-Juan Jesus: "Condanno qualsiasi episodio di razzismo, dentro e fuori dal campo! Bisogna essere duri e mai tolleranti, siamo nel 2024 e siamo tutti stufi di sentire roba del genere. Non so cosa sia accaduto ora tra i due, ma conosco bene Acerbi e l'ho allenato a Sassuolo: è un ragazzo di una sensibilità estrema, che fa beneficenza senza spiattellarlo in giro. La lotta al tumore lo ha reso molto sensibile a qualsiasi argomento, quindi mi sorprende molto conoscendo il ragazzo... Fosse vero, Francesco va condannato senza se e senza ma"

Bucchi ha anche avuto modo di applaudire il comportamento del brasiliano del Napoli: "Juan Jesus si è comportato da gran signore e da uomo molto intelligente, reagendo con professionalità a quanto accaduto. A me è piaciuto il suo atteggiamento e tutti dovremmo imparare dalle sue azioni, poi tutto è degenerato dopo la ritrattazione di Acerbi ed il racconto di altre persone. Mi fa solo strano che sia capitato ad un ragazzo straordinario come Francesco".