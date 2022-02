Bruns (ex Vitesse): “Chelsea, se Lukaku vuole partire hai in casa il sostituto”

Il centrocampista olandese scommette su Armando Broja, ora al Southampton e di proprietà dei Blues

Un'ottima stagione in Eredivisie con la maglia del Vitesse Arnhem e un ottimo impatto col Southampton, con sette gol in appena 13 presenze: queste sono le credenziali di Armando Broja, attaccante albanese di nazionalità inglese di proprietà del Chelsea. Numeri che hanno convinto i Blues a terminare il periodo di apprendistato e riportarlo alla base, con i Saints che a gennaio hanno provato ad acquistarlo definitivamente mettendo sul tavolo 25 milioni di sterline, ricevendo il no del club londinese.