"Come ho detto prima di questa partita, è stata una buona stagione". Parola di Bruno Fernandes, intercettato da ITV Sport dopo il ko del Manchester United in FA Cup contro il Manchester City. I Citizens saranno gli avversari dell'Inter nella finale di Champions League, un appuntamento inquadrato anche dal portoghese: "Ora hanno la finale di Champions League, sappiamo che sono i favoriti per vincerla, ma i record sono lì per essere battuti. Purtroppo potrebbero battere uno dei nostri record (il Triplete, ndr), ma sono una grande squadra".