Bruges, primo gol tra i professionisti per Persyn

Buon avvio per il giovane calciatore in prestito in Belgio

Niccolò Anfosso

Prima gara da titolare e subito in gol il giovanissimo centrocampista classe 2002 Tibo Persyn, che quest'oggi è andato in rete nel successo per 3-2 del Club Bruges contro il Koninklijke. Un'ottima dimostrazione d'avvio per la preziosa pedina in prestito dall'Inter, che può proseguire la stagione con grande fiducia.