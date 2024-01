Terminato lo stage invernale del Bruges a Marbella, in Spagna, Ronny Deila, tecnico dei belgi, ha fatto il punto della situazione sul mercato invernale con i giornalisti di Het Nieuwsblad: "Altri addii dopo Buchanan? Non si può mai dire con certezza cosa succederà, nel calcio può cambiare tutto in una frazione di secondo - le sue parole -. Dobbiamo essere pronti a tutto. Se ci sarà un'altra cessione, dovremo comunque tornare sul mercato".