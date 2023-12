Il Bruges fatica ancora. La formazione fiamminga, dove per la seconda volta consecutiva non è stato convocato per scelta tecnica il canadese Tajon Buchanan, ormai vicino all'Inter, non è andata oltre l'1-1 interno contro l'Union Saint-Gilloise, squadra capolista del campionato belga allenata dall'ex tecnico del Genoa Alexander Blessin. Proprio gli ospiti sono passati in vantaggio con Gustaf Nilsson al 27esimo, il pareggio dei Boeren è invece firmato da Igor Thiago su calcio di rigore al minuto 56. Bruges che viene raggiunto a quota 34 in quinta posizione dal Genk, a ben 14 punti dal Saint-Gilloise.