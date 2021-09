Brozovic a Prime: “Non c’è differenza tra Inter e Real. Il 1°T doveva finire 3-0”

Il croato eletto miglior giocatore del match: "Abbiamo affrontato il Real senza paura, ma se non segni poi prendi gol"

Miglior giocatore della partita tra Inter e Real Madrid è stato eletto Marcelo Brozovic, che ai microfoni di Amazon Prime Video commenta con una punta di amaro la sconfitta di questa sera: "Quando perdi una partita così... Abbiamo giocato troppo bene nel primo tempo, avremmo dovuto chiudere sul 3-0. E poi abbiamo preso un gol che in Champions non va preso. Non c'è differenza tra Inter e Real Madrid, però se non fai gol alla fine lo prendi e perdi la partita. Penso che sia meglio dimenticare subito, anche se dobbiamo vedere dove abbiamo fatto bene e dove dobbiamo migliorare. Ma ora si gioca ogni tre giorni, quindi non pensiamo più a questa partita. Cosa mi è piaciuto di più dell'Inter? Come abbiamo giocato, abbiamo affrontato il Real senza paura; è mancato solo il gol".