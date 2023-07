L'ex CT della Nazionale Giampiero Ventura, intervistato da TMW, ha espresso un parere fortemente negativo sull'espansione del calcio arabo attraverso l'immissione di petroldollari nelle tasche di club europei e campioni affermati: "Una tristezza, mi ricorda tanto la Lega americana. Ho vissuto l’epoca di Chinaglia e Pelé per cambiare la storia del calcio e non ci riuscirono. I vari Benzema, Brozovic e Milinkovic-Savic hanno ancora tanto da dare e queste partenze rappresentano un periodo triste del calcio italiano. La Lega Araba non ha una storia alle spalle, costruirla non è facile.

Il calcio è in Europa e in Sudamerica. Non può essere in Arabia. Che poi ci sia stata questa grandissima occasione è comprensibile”.