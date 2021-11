Brozovic a InterTV: “Ancora MVP? Conta solo la vittoria. Ora testa al Milan”

Dopo la bella vittoria in casa dello Sheriff, il primo a presentarsi ai canali ufficiali del club è il croato, autore del primo gol

Finisce 3-1 per l'Inter a Tiraspol contro lo Sheriff, con i nerazzurri che confezionano tre reti che valgono tre fondamentali punti in ottica qualificazione. A commentare quanto fatto oggi in terra moldava è Marcelo Brozovic che a Inter TV, dove ha parlato da vero leader.