L'Inter che viaggia verso la conquista del ventesimo Scudetto non sembra scaldare più di tanto Tomas Brolin, ex attaccante svedese visto in Italia con la maglia del Parma. Intervistato da Tutto Mercato Web, Brolin fa capire di essere più attento alle vicende della sua vecchia squadra, al momento capolista del campionato cadetto: "L'Inter ha tanti punti ma non seguo molto la Serie A, seguo di più la B dove c'è il Parma. Spero che venga promosso".