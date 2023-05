Cristian Brocchi, doppio ex di Inter e Milan, parla ai microfoni dell'AGI esprimendo nuovamente la sua opinione sul derby di questa sera: "Mi aspetto una partita diversa da quella dell'andata. Con un Milan con un po' di spregiudicatezza in più, visto che dovrà ribaltare una situazione molto complicata. Una rimonta è molto difficile, soprattutto per lo scarto di due gol nella partita di andata.

Di queste partite se ne giocano pochissime in carriera, e quindi tutti i giocatori oggi cercheranno di dare qualcosa in più. L'Inter resta comunque la squadra più forte tra le due: è completa, ha una rosa di qualità, dei ricambi che possono trasformare la partita in qualsiasi momento. Anche un solo gol dell’Inter potrebbe mettere la parola fine al sogno di passare in finale del Milan".