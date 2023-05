Tra i tanti ospiti della 'Milano Football Week' c'è anche l'ex centrocampista di Milan e Inter Cristian Brocchi, che parlando coi cronisti presenti si è soffermato su alcuni temi d'attualità del calcio italiano, partendo ovviamente dal ritorno dell'euro-derby in programma martedì: "Mi aspetto una bella partita, e una reazione d'orgoglio da parte del Milan. Non sarà semplice: giocare queste fare ti porta ad avere dei timori in più, ma il ghiaccio è stato rotto e ora il Milan deve soltanto provare a ribaltare la situazione. L'Inter, invece, dovrà gestire il vantaggio meritato conquistato all'andata".

Come si vive l'attesa per la sfida di ritorno?

"L'attesa, nel 2003, fu nettamente maggiore per l'andata che non per il ritorno. Devi essere pronto: saper gestire la tensione in appuntamenti come questo fa la differenza".

Chi arriverà in finale può vincere la coppa?

"Real e City sono troppo più forti, ma nella singola partita sia Inter che Milan possono giocarsela. La storia dice che molte volte si sono verificate delle sorprese".