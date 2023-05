Protagonista in campo nel primo euroderby della storia giocato vent'anni fa, Cristian Brocchi si esprime così sulla semifinale d'andata di Champions che metterà l'Inter e il Milan uno di fronte all'altro: "Quando girano Theo e Leao i rossoneri cambiano marcia - le sue parole a Sky Sport -. Lo fa perché ha un lavoro difensivo importante con Tonali, Bennacer e Krunic. I nerazzurri, invece, hanno più individualità perché ha una rosa più completa, hanno ricambi importanti".

A proposito dei punti di forza del Diavolo, Brocchi si esprime così sull'impiego di Leao, in dubbio dopo l'elongazione dell'adduttore rimedata sabato: "Lo farei giocare solo se è al 90%. Al giorno d'oggi i dottori hanno la capacità di poterti dire se rischi qualcosa. In quel caso può essere controproducente per se stessi, per la squadra e per il prosieguo di stagione. Un Leao al 50% magari ti dà meno di un altro giocatore al 100%".