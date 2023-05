L’ex Milan, Inter e Lazio Christian Brocchi ha parlato a margine della presentazione dell'iniziativa organizzata per Milan-Inter da Operazione Nostalgia, storica community dedicata a storie e personaggi del calcio, e il portale di intrattenimento Planetwin365.news. Intrattenendosi in particolare sul tecnico nerazzurro Simone Inzaghi: "L’ho conosciuto alla Lazio. Non giocava tantissimo, ma aveva tanta voglia.

Era già un conoscitore di calcio, si vedeva che gli piaceva. Per lui percorso naturale diventare allenatore appena smesso di giocare. Poi ha fatto un percorso importante nelle giovanili, esperienza che ti insegna tanto. È riuscito a portare avanti la sua modalità di calcio, che l’ha portato dov’è adesso”.