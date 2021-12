Brighi: “L’Inter con il mercato non ha perso più di tanto. E in più c’è Inzaghi”

L'ex centrocampista vede i nerazzurri favoriti per lo scudetto: "Dietro ci sono Atalanta, Napoli, Milan e poi Juve"

Raggiunto dai microfoni di Juventusnews24.com, l'ex centrocampista Matteo Brighi, una parentesi per lui nel 2000-2001 in bianconero, rivela la sua favorita per lo scudetto: "In questo momento direi l'Inter, che comunque non ha perso più di tanto per come ha operato sul mercato e, in più, Inzaghi ha portato anche qualcosa di importante. Poi dietro ci sono Atalanta, Napoli e anche il Milan, che ora non ha più le coppe e può concentrarsi solo sul campionato. Metterei nel discorso anche la Juve nonostante sia staccata. Queste squadre, con un filotto di vittorie importanti, possono ancora dire la loro nella corsa. I bianconeri ne hanno tante davanti e sicuramente hanno percentuali di successo minori, ma manca ancora metà stagione e può succedere di tutto".