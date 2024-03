L'imprenditore e tifoso della Juventus Flavio Briatore è intervenuto a Gr Parlamento nel corso de 'La Politica nel Pallone' per commentare il momento dei bianconeri. Esprimendo tra i vari punti una sua certezza: "La Juventus ha bisogno di una proprietà forte, che è quello che manca in questo momento. E poi avere dei giocatori che possano fare la differenza, giocatori da Juventus mentre qualcuno di quelli che c'è adesso non lo è. Manca il Beppe Marotta della situazione, qualcuno che gestisca la società come era anni fa".