Brest, prima da titolare per Satriano. In campo dal 1′ anche Agoumé

Seconda presenza con i francesi per l'uruguaiano

Prima da titolare per Martin Satriano con il Brest, maglia con la quale ha già timbrato la prima presenza, seppur per qualche minuto, arrivata però da subentrante dalla panchina nel match contro il Lille. L'attaccante nerazzurro giocherà per la prima volta dall'inizio con la nuova squadra che lo ha accolto da qualche giorno, nella sfida di questa sera valida per gli ottavi di Coppa di Francia contro il Nantes. Dove può in un certo senso anche sentirsi a casa: dal primo minuto, infatti, giocherà anche Lucien Agoumé.