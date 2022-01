Brest, prima convocazione per Satriano: è tra i 21 di Der Zakarian per il Lille

La sfida di Ligue 1 andrà in scena domani alle 17

Prima convocazione per Martin Satriano con il Brest, club che lo acquistato in prestito secco dall'Inter fino a giugno. L'attaccante uruguaiano è stato inserito nella lista dei 21 giocatori scelti dal tecnico Michel Der Zakarian per la gara di Ligue 1 contro il Lille, in programma domani alle 17.