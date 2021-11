Bressan: “Vittoria del derby più importante per l’Inter che per il Milan”

In vista del derby di Milano di domenica, l’ex rossonero Mauro Bressan, è stato intervistato da TMW, dove ha espresso le sue considerazioni sull’andamento della squadra di Stefano Pioli: “Mi pare che il Milan in campionato...

In vista del derby di Milano di domenica, l'ex rossonero Mauro Bressan, è stato intervistato da TMW, dove ha espresso le sue considerazioni sull'andamento della squadra di Stefano Pioli: "Mi pare che il Milan in campionato (rispetto alla Champions, ndr) abbia altre emozioni, i giocatori sono più carichi. Il fatto di aver poche possibilità di passare il turno ha influito sulla testa dei giocatori. È chiaro che il Milan spera di passare il girone ma se dovesse uscire e non avere neanche l'Europa League avrebbe solo il campionato da giocare su cui concentrarsi. Il derby è più importante per l'Inter perchè se pareggia o perde si può pensare che la coppia Milan-Napoli può andare in fuga".