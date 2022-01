Brentford-Eriksen, Frank: “Spero torni al top, ma non parlo di questa ipotesi”

Il tecnico delle Bees: "Quando l'ho allenato nell'U-17 danese era un ragazzo, ora è uno dei migliori giocatori al mondo"

Nelle ore in cui media inglesi parlano con insistenza del ritorno imminente al calcio giocato di Christian Eriksen, indicandolo come in procinto di firmare per il Brentford, Thomas Frank, manager delle Bees, dribbla volentieri l'argomento: "Christian è davvero un buon giocatore, lo sanno tutti - ammette l'uomo che ha allenato l'ex Inter e Tottenham nell'Under 17 danese -. Ho lavorato con lui in passato. Ha bisogno di trovare un club, ma mi piace parlare solo dei giocatori che ho in rosa. Non credo che dovrei discutere di questa cosa. Quando lo allenavo nelle giovanili della Nazionale era un ragazzino, adesso è un uomo e uno dei migliori calciatori del mondo. Spero davvero che torni di nuovo al top nel calcio".