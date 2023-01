Roberto Breda, ex allenatore di Pescara e Livorno, dagli studi di Sportitalia ha spiegato qual è secondo lui la differenza principale tra Inter e Milan in vista della Supercoppa: "La differenza tra Milan e Inter sta soprattutto nel portiere. Perché i rossoneri usavano Mike Maignan per l'impostazione del gioco, molte volte era l'uomo in più con tantissima qualità con i piedi.