Brazão attende di conoscere il futuro. Intanto si mantiene in forma a Uberlandia

Il giovane portiere brasiliano si allena in vista della prossima stagione nel centro sportivo della sua città

Dopo la stagione passata nel Real Oviedo in Spagna, e dopo aver visto sfumare la possibilità di partecipare col Brasile ai Giochi Olimpici di Tokyo, Gabriel Brazão ha approfittato della sua vacanza a Uberlandia, nella sua città natale, per mantenersi in forma. Il portiere di proprietà dell'Inter si è infatti allenato nei giorni scorsi al Ninho do Periquito, il centro di allenamento di Uberlandia Esporte. Brazao, citato nei giorni scorsi da Piero Ausilio come risorsa del club nerazzurro nel ruolo di portiere, attende di capire quale sarà il suo futuro.