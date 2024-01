Il Brasile di Carlos Augusto sarà guidato da Dorival Júnior, annunciato ieri ufficialmente come nuovo ct della Seleção. Oggi è stata invece la giornata della presentazione ufficiale: "È una soddisfazione - ammette in conferenza stampa -. Sono sinceramente commosso dopo tutto quello che ho vissuto e passato nella mia vita, soprattutto negli ultimi sei, sette anni in cui sono riuscito a superare due momenti difficili all'interno della mia casa. Mia moglie ha un cancro molto aggressivo, quindi poi mi è stata diagnosticata la malattia. Questo mi ha aiutato a rafforzarmi ancora di più e a ripensare alcuni punti della mia carriera", esordisce.

"Oggi compio 20 anni come allenatore. Ho vinto 14 titoli e fatto due secondi posti in classifica nei campionati brasiliani, con il Santos nel 2016 e con il Flamengo nel 2018 - aggiunge il neo ct verdeoro -. È una carriera a cui mi dedico da quando ho iniziato con anima e corpo. Non immaginavo potesse accadere in un momento come questo, soprattutto perché qui c'era un mio grande amico, Fernando (Diniz, ndr), per il quale nutro grande affetto e stima. Oggi sono qui a rappresentare la squadra più vincente e campione del pianeta. Qui ho ispirato molti in tutto il mondo ed è mio obbligo fare ancora lo stesso. Il calcio brasiliano è molto forte, si reinventa e non può vivere un momento come quello che sta succedendo. Che ci serva da lezione per assorbire rapidamente e trovare una nuova strada. Abbiamo imparato dal calcio brasiliano la strada verso la vittoria e dobbiamo riscoprire questo momento. Sono qui con il cuore aperto e cerco di rivolgere il mio primo appello ai tifosi brasiliani, affinché possano vivere un po' di più nella loro squadra, affinché possono credere di più nella selezione", conclude.