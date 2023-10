Dopo aver saltato per un grave infortunio al ginocchio il Mondiale in Qatar, Guilherme Arana è pronto a riprendersi la Nazionale brasiliana ripagando la fiducia del neo ct Fernando Diniz, che lo ha convocato per sostituire Caio Henrique assieme all'interista Carlos Augusto: "Rispetto il mio compagno di squadra Carlos Augusto, un ragazzo che è appena arrivato, ma ovviamente ogni giocatore vuole giocare e per me non è diverso - ha detto il laterale dell'Atletico Mineiro -. Mi sono preparato molto durante la riabilitazione, fin dal primo giorno pensavo già al ritorno nella Seleçao, ed è una bellissima sensazione essere qui. È come se fosse la prima volta, un debutto, una nuova opportunità, un nuovo ciclo, un nuovo incarico. Mi sono preparato tanto, non ho giocato tre mesi per colpa dell'infortunio.

Purtroppo sono qui a causa del forfait di Caio Henrique, ma nel calcio dobbiamo essere preparati. Non so se giocherò titolare, ma mi sto preparando mentalmente e spero di sfruttare questa opportunità".