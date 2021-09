Branca: “Scudetto, dico Inter. Squadra forte anche nelle alternative”

L'ex dirigente nerazzurro: "Dietro ai nerazzurri prevedo almeno una o due sorprese"

Intervistato da 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, Marco Branca dice la sua sulla vincente finale del campionato: "Io punto sull'Inter. Penso che l'organico a disposizione di mister Simone Inzaghi sia molto forte negli undici, ma anche nelle alternative. In una stagione impegnativa e lunga come questa saranno fondamentali. Dietro alla Beneamata, come spesso accade, prevedo almeno una, due sorprese. L'Inter è la grande favorita alla vittoria finale".