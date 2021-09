Branca: “L’Inter ha tante alternative, ha sostituito al meglio chi è partito”

L'amarcord di Fiorentina-Inter dell'ex dt nerazzurro: "Mi ricordo un pareggio con una parata fantastica di Julio Cesar nell’anno del Triplete"

Intervistato da Fiorentina.it, Marco Branca prova ad anticipare i temi di Fiorentina-Inter, gara in programma domani al Franchi: "Tradizionalmente sono partite molto tirate e con qualche discussione postuma, questo per quanto mi ricordo io nella mia esperienza da direttore tecnico nerazzurro - le sue parole -. Sarà una partita con ritmo, perché l’Inter è forte e ha tante alternative di valore: ha sostituito chi è partito nel modo migliore, considerando l’aspetto tecnico ed economico. La Fiorentina dal canto suo ha entusiasmo e ha voglia di mettersi in mostra, avrà studiato bene l’ultima gara col Bologna e quindi cercherà di commettere meno errori possibili. La Fiorentina adesso ha la convinzione che se gioca in un certo modo può anche vincere".