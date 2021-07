Branca: “Difficile dire a che livello è l’Inter. Inzaghi? Tecnico molto bravo”

L'ex dirigente nerazzurro: "Sarà un campionato difficile"

Marco Branca non sa che volto avrà la Serie A 2021-22, anche perché sono stati molti gli stravolgimenti in panchina: "In questo momento è difficile dirlo a che livello siano squadra come Milano e Inter, si è cambiato tanto ma solo a livello di allenatori - le parole dell'ex dirigente nerazzurro a Leggo -. Il mercato dei giocatori infatti è bloccato, vedremo come si completeranno le rose, ma credo che si farà tutto fino all'ultimo minuto. Trattative messe in piedi ora, credo che potrebbero andare per le lunghe, il mercato senza soldi è molto difficile. Sono arrivati tecnici molto bravi, vedi Lazio, Napoli, Roma, Inter e Juventus, e fanno capire che si è alzato il livello qualitativo e tecnico. Sarà un campionato davvero molto difficile".