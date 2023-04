La sfida di domani tra Inter e Monza vedrà un duello al suo interno tra due giocatori cresciuti nel vivaio del club nerazzurro e che saranno protagonisti sulle sponde opposte: da un lato l'esterno Federico Dimarco, dall'altro Michele Di Gregorio, portiere dei biancorossi. Saulo Brambilla, compagno per dieci anni dei due giocatori, li racconta alla Gazzetta dello Sport: "Ci siamo trovati subito insieme al primo anno di Pulcini, tra tante squadre eravamo tutti nella stessa e non ci siamo più divisi. In totale sono quindi una decina di anni filati insieme. Sia dai compagni che da avversari, tifosi e società, è sempre stato chiaro a tutti che Dimarco sarebbe stato un giocatore da alta Serie A, come potenzialità. Lui ha sempre giocato da terzino e segnava più di 20 gol a campionato: cose che non si vedono tutti i giorni. Anche Digre è sempre stato fortissimo. Mi ricordo che ha vinto più volte il premio di miglior portiere quando da piccoli disputavamo i tornei all'estero, era un giocatore fuori dal normale. Poi l'Inter ha preso Ionut Radu negli Allievi Nazionali e quindi lui ha cominciato a trovare un po' meno spazio: si alternavano".