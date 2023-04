Ariedo Braida, attuale consulente della Cremonese ed ex dirigente di Milan e Barcellona, è intervenuto a Sportitalia per parlare del derby di Champions. "Noi milanisti dobbiamo andare a Istanbul. Il Milan ha scritto una grande storia alla quale io ho partecipato insieme a grandi personaggi - ha detto -. Il Milan è una grande squadra perché ha una grande storia.

Se Berlusconi avesse comprato un'altra squadra non sarebbe stata la stessa cosa. La storia ha un peso e il Milan continuerà a scriverla per sempre. Il calcio italiano si è rivalutato in questa Champions League, ha dimostrato che non è l'ultimo: nessun altro aveva tre squadre nei quarti di finale. Stiamo recuperando posizione".