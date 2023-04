"Mi aspetto una rivalutazione del calcio italiano, è sempre stato bistrattato negli ultimi anni, mi auguro di vedere una squadra italiana in finale di Champions" ha detto Ariedo Braida, dirigente della Cremonese ed ex Milan, sollecitato, a margine del Premio Gianni Brera, a proposito delle squadre italiane in gioco in Champions League.

La sfida fra Napoli e Milan?

"Farò il tifo per il Milan, è la storia della mia vita calcistica e professionale, mi auguro che possa riuscire in questa impresa e passare il turno".