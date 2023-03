Intervistato da TMW, lo storico dirigente del Milan, oggi alla Cremonese come consigliere strategico, Ariedo Braida è stato sollecitato, oltre che sul suo Milan, sulle squadre italiane in Europa. L'Italia sta tornando in Europa? "È da un po' che non si vincono Champions, quanto è, 13 anni? Il Milan ha superato il turno dopo undici, ieri ha fatto bene. Il Napoli viaggia con il vento in poppa, ha qualità innegabili. L'Inter va più a corrente alternata, ma ci potrebbe essere davvero una rivincita nei confronti di altre nazioni, come l'Inghilterra. Se andassero tre squadre nelle prime otto sarebbe un grande risultato, almeno parziale".