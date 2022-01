Braida: “Al Milan manca qualcosa per arrivare al livello dell’Inter”

L'analisi dell'ex dirigente rossonero

Intervistato da Sportitalia, l'ex dirigente del Milan, oggi alla Cremonese, Ariedo Braida, ha risposto sulla situazione in classifica del Milan, prima inseguitrice dell'Inter: "Al Milan manca qualcosa per arrivare al livello dell’Inter, anche se è una squadra che sta dimostrando che in alto ci può stare. La sconfitta contro lo Spezia è stata una brutta botta. Non voglio fare il professore e insegnare qualcosa a qualcuno, ma per avere una rosa completa bisogna avere dei giocatori con personalità che la trasmettano in campo ai loro compagni".