Brahim Diaz eredita la 10 di Calhanoglu: “Numero unico nella storia del Milan”

Lo spagnolo: "So che è pesante e richiede grandi responsabilità"

Rimasta senza padrone per 27 giorni dopo l'addio di Hakan Calhanoglu, ora all'Inter, la gloriosa 10 del Milan nella prossima stagione finirà sulle spalle di Brahim Diaz. Ben conscio della responsabilità che comporta vestire una maglia iconica per gli appassionati di calcio: "Il 21 mi piace molto ma è altrettanto vero che mi è sempre piaciuto anche il 10: è un numero unico nella storia del Milan - spiega lo spagnolo a Milan Tv -. So che è pesante e richiede grandi responsabilità per il valore che ha per il Milan e per i suoi colori. Darò il massimo per i tifosi e sarò all'altezza di questo grande club. Mostrerò il mio talento e suderò fino all'ultima goccia di sangue per questo grande club e lotterò per fare una grande stagione".