L'ex portiere Simone Braglia, interpellato dai colleghi di Tuttomercatoweb, si è soffermato sulle frasi di Sacchi, rispondendo direttamente: "Bisogna stare attenti su certi argomenti. Bisogna conoscere la materia. Il brand e i giocatori sono dei cespiti a cui dai un valore, e quello è il valore che ha l'Inter e sono garanzie per un debito contratto in una normale operazione di prestito. Che poi la sostenibilità voglia che non ci debbano essere tutti quei giochi di potere legati all'aspetto finanziario sono d'accordo, ma ci sono tutti gli organismi che controllano e possono intervenire".