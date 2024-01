L'ex portiere Simone Braglia, interpellato da TMW Radio, si è soffermato sulla lotta al vertice: "Il Milan è fuori dalla lotta scudetto. Inter e Juve non molleranno fino alla fine, non vedo come il Milan possa rientrare, le manca continuità. Ci vuole un Leao diverso e dei leader che possano trascinare. Il 6-1 della Juve contro la Salernitana è pesante. ma non credo che troverà grosse difficoltà a Salerno. L'ambiente sarà infuocato però il divario tra le due è troppo ampio. I giochi per il campione d'inverno sono chiusi".