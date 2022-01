Braglia: “Napoli e Inter migliori difese. Nessuna alla loro altezza”

L'opinione valutativa: "Non ci sono squadre all'altezza di Inter e Napoli"

L'ex portiere dell'Inter Simone Braglia ha parlato a "TMW Radio"della Serie A, a livello globale, concentrandosi prevalentemente sui nerazzurri: "È un campionato strano, talmente sottoposto a variazioni di domenica in domenica che non dobbiamo scordare che mancano 18 partite. In primavera ci potrebbero essere belle sorprese. Le squadre di Inzaghi per esempio hanno un calo negli ultimi mesi. Sia il Napoli che l'Inter hanno le migliori difese e questo può essere un fattore. Sono rispettivamente prima e seconda. Ci sono altre squadre che a metà campionato hanno già subito 50 gol, impensabile. Non ci sono squadre all'altezza di Inter e Napoli".