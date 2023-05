Arrivano consigli di mercato da Simone Braglia, ex portiere del Genoa, per la dirigenza dell'Inter, in previsione della prossima finestra estiva: "Se fanno una plusvalenza, cederei subito Onana - le sue parole a TMW Radio -. Uno dei candidati per la porta potrebbe essere Vicario dell'Empoli, che merita una big. Relativamente al futuro di Lukaku, a meno che non succeda qualcosa di eclatante, oggi per questa società è molto oneroso riscattarlo. Io non lo riscatterei. Non può fare un mese e mezzo importante per essere confermato".