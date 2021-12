Braglia: “Lukaku opaco al Chelsea? All’Inter giocavano tutti per lui”

L'analisi: "Lo scorso anno ha fatto faville, bisogna capirne le dinamiche in modo più dettagliato"

L'ex portiere Simone Braglia, intervistato dalla trasmissione 'Maracanà', in onda sulle frequenze di "TMW Radio", ha parlato delle complicazioni nell'andamento di Romelu Lukaku al Chelsea di Tuchel, mettendolo a confronto con quello della scorsa stagione: "Non sta rendendo quanto l'anno scorso? Il campo ha detto questo, ma bisognerebbe averlo seguito in maniera più dettagliata. Lo scorso anno ha fatto faville, a volte i giocatori trovano ambienti in cui non offrono totalmente le loro potenzialità. All'Inter giocavano tutti per lui, forse al Chelsea non è ugualmente leader".