Simone Inzaghi è il flop della settimana per l'ex portiere di Milan e Genoa Simone Braglia. Che ai microfoni di TMW Radio spiega: "Flop anche dal punto di vista tecnico. La spiegazione di un'Inter così involuta è dovuto al fatto che non c'è un tecnico all'altezza. Lautaro Martinez? La sua risposta a Giancarlo Marocchi è il sintomo di un senso di presunzione che c'è in quella squadra".