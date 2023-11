Simone Braglia, interpellato da Tmw Radio, si è soffermato sull'andamento nerazzurro: "L’Inter è compatta, questo è il suo punto di forza. La Juventus però è cinica nelle partite importanti dove sanno tirar fuori altro. Peserà questa partita sul futuro delle due squadre. Lautaro Martinez e Thuram sono nettamente migliori di Dybala e Lukaku.

Stiamo parlando di ieri e del domani. In termini di prospettiva e attualmente non c’è partita. Qualitativamente sono all’altezza, ma sono discontinui in quelle partite dove la qualità dovrebbe essere la principale arma per arrivare agli obiettivi. Lautaro Martinez e Thuram sono giocatori dalle potenzialità enormi", ha concluso.